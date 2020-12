Já chegaram as últimas doses da vacina contra a gripe

Portugal recebe a última tranche mais de dois milhões de doses da vacina contra a gripe. São 270 mil doses para o Serviço Nacional de Saúde, mas que devem obedecer a critérios rigorosos: primeiro os idosos, depois os doentes crónicos e, por fim, os imunodeprimidos.

A Direção-Geral da Saúde adianta que, antes da chegada desta última tranche, cerca de um milhão e meio de pessoas já tinham sido vacinadas.

No último Inverno, segundo as estimativas do Instituto Ricardo Jorge, mais de 3.300 portugueses morreram por causa da gripe.