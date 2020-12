Já abriu em Arouca o Centro de Ofícios Tradicionais, que reúne mais de 20 artesãos do concelho. A loja é gerida pelos próprios artesãos e pretende ajudar a promover as artes locais.

A loja é gerida pelos próprios artesãos, que fazem turnos rotativos no atendimento. O Centro de Ofícios tem porta aberta todos os dias bem no centro da Vila, uma ocalização ideal para ajudar a promover as artes de Arouca.