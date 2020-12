BE apresenta propostas para facilitar acesso das empresas a apoios à retoma económica

O Bloco de Esquerda quer facilitar o acesso das empresas aos apoios à retoma económica.

Os bloquistas entendem que as medidas que o Governo tem apresentado estão desajustadas daquilo que é o tecido empresarial do país, remetendo para dados do Instituto Nacional de Estatística, e apresentaram esta segunda-feira um pacote de propostas para tornar mais efetiva a ajuda.

Por exemplo, Catarina Martins propõe antecipar as condições de pagamento das moratórias e pelo alargamento do prazo Até à data prevista da generalização da vacina, ou seja, até julho de 2021.

O Bloco de Esquerda sugere ainda que o Estado partilhe o esforço do apoio às rendas comerciais com os proprietários, quando estiverem em causa valores que Catarina Martins diz expeculativos.

O pacote de medidas que será levado ao Parlamento prevê, entre outras, o alargamento dos apoios atribuidos às famílias na primeira fase da pandemia.