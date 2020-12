Encontrado um corpo na Praia do Osso da Baleia em Pombal

Um corpo foi encontrado esta manhã na Praia do Osso da Baleia, concelho de Pombal, afirmou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

De acordo com a mesma fonte, os Bombeiros de Pombal foram chamados ao local para trabalho de remoção do cadáver da praia.

O comandante da Capitania do Porto da Figueira da Foz, João Lourenço, referiu que a Polícia Marítima está no local "a averiguar as causas de o corpo ter aparecido na praia", não tendo mais informação sobre o assunto.