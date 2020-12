Duas das novidades mais esperadas da Opto estão quase a chegar à plataforma de streaming. "O Clube" e "Esperança" estreiam no final da próxima semana.

A 18 de novembro, vai poder entrar n'O Clube e conhecer um outro lado da capital. No dia seguinte, chega Esperança, uma viúva na casa dos 80 anos que vive no Bairro do Castelo, em Lisboa, interpretada por César Mourão.

Até lá, pode continuar na companhia de "A Generala". O quarto episódio já está disponível na Opto.