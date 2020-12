Congresso digital da JS. Costa diz que democracia não pode ser suspensa 

António Costa participou esta manhã no encerramento do Congresso da Juventude Socialista e, quando questionado pelos jornalistas, não quis dizer uma única palavra sobre o futuro do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Na sessão de encerramento do congresso da JS, o primeiro-ministro preferiu as boas notícias e anunciou a chegada de um novo ciclo europeu.

A dias de receber em mãos a presidência rotativa da União Europeia, Costa festejou o fim das divergências para libertação da prometida bazuca de fundos europeus.

Na posse do novo líder da JS, aplaudiu o congresso totalmente digital.