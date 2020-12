O Ministério da Administração Interna vai acompanhar o inquérito relativo a outro caso de agressão a um cidadão ucraniano, desta vez numa esquadra da PSP de Vila do Conde.

Valery Polosenko estaria a conduzir alcoolizado e com as luzes desligadas quando foi abordado pelas autoridades. Ficou com dois dentes partidos e ferimentos na boca, no tórax e nos braços. As lesões foram confirmadas pelo Instituto de Medicina Legal.

A detenção aconteceu no dia 6 de dezembro, pouco depois das 01:30 da manhã.