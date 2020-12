Miúdos Especiais da Murtosa desenham para angariar fundos

Alunos das escolas da Murtosa fizeram desenhos sobre o tema da família e dos afetos.

Todos os anos, a Associação tem um projeto natalício em parceria com empresas da região. Em anos anteriores, os alunos já decoraram latas de conserva, já pintaram canecas e frascos de mel.

Este ano, as ilustrações foram aplicadas em tabletes de chocolate, latas e caixas de bombons.

Parte das receitas vai ajudar a Associação a equipar um apartamento, um T0 que vai permitir ensinar tarefas do dia a dia aos jovens no espectro do autismo.

Chocolates ilustrados estão à venda nas lojas da marca e online.