O Parque do Barrocal, em Castelo Branco, venceu o concurso internacional de arquitetura na categoria de paisagens urbanas.

A paisagem de granito modelada pelas alterações climáticas é valorizada com estruturas em madeira e ferro que facilitam o acesso a vários pontos de interesse do parque sítio de importância geológica do Geopark Naturtejo da Unesco.