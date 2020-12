Salvamento no Tejo: "Fazia tudo de novo para salvar uma vida" 

Um homem salvou um idoso de morrer afogado no rio Tejo, junto ao Terreiro do Paço, em Lisboa, este sábado.

A vítima já estava em paragem cardiorrespiratória, mas foi salva graças a um ato de coragem já elogiado pelo Presidente da República.

"Ao tomar conhecimento do salvamento da pessoa que caiu esta manhã nas águas do Tejo, junto ao cais das colunas, o Presidente da República enalteceu o bom exemplo de solidariedade humana e de coragem demonstrado por José Brito, que enquanto passeava com o seu filho salvou uma vida humana", refere uma nota publicada na página oficial da Presidência da República.

De acordo com o texto publicado na página da Presidência, a ação do homem que se atirou ao rio numa ação de socorro "certamente marcará os que assistiram, no local, ao salvamento, como todos os que dele tiveram conhecimento".