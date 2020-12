A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vai passar a gerir o Hospital da Cruz Vermelha. O acordo foi assinado na tarde desta segunda-feira, em Lisboa.

A Santa Casa comprou a participação da Cruz Vermelha na sociedade gestora do hospital: 55% do capital social.

A Parpública, que é a entidade que gere as participações do Estado nas empresas, detém 45%. Mas dentro de poucos meses a Santa Casa vai ficar também com essa participação.

O Hospital da Cruz Vermelha vai manter o nome e a identidade, bem como toda a atividade clínica.