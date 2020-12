Presidente cabo-verdiano manifesta "orgulho" pelo conterrâneo que salvou homem no Tejo

O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, afirmou esta segunda-feira que o conterrâneo que no sábado se atirou ao rio Tejo, em Lisboa, para salvar uma pessoa prestes a afogar-se, é um "orgulho" para todos os cabo-verdianos.

Numa mensagem colocada ao início da noite na sua conta oficial na rede social Facebook, Jorge Carlos Fonseca refere que conversou hoje com o "conterrâneo" José Brito, antigo pescador em Cabo Verde e atualmente a trabalhar em Portugal, descrevendo o seu ato como um "gesto de bravura" e de demonstração de "profunda humanidade", aos salvar "a vida de um cidadão português no rio Tejo".

"Transmiti-lhe o sentimento de orgulho de todos os cabo-verdianos que tiveram notícia do sucedido e dei-lhe um grande abraço feito de solidariedade, admiração e orgulho. Um patrício [compatriota] com um percurso nada fácil na vida, conforme o relato que me fez de viva voz e algo emocionado ainda", escreveu Jorge Carlos Fonseca.

Um homem de 68 anos caiu no sábado ao Tejo, junto do Cais das Colunas, em Lisboa, e foi socorrido por outro homem que passava, sendo depois transportado para o hospital.

Fonte oficial da Polícia Marítima disse no sábado à Lusa que a ocorrência teve lugar perto do meio-dia e que o homem chegou a ser alvo de "reanimação cardiorrespiratória" no local.

Também o Presidente da República de Portugal já tinha enaltecido o "exemplo de solidariedade humana e de coragem" do homem que no sábado se atirou ao rio Tejo, em Lisboa, para salvar uma pessoa prestes a afogar-se.

"Ao tomar conhecimento do salvamento da pessoa que caiu esta manhã nas águas do Tejo, junto ao cais das colunas, o Presidente da República enalteceu o bom exemplo de solidariedade humana e de coragem demonstrado por José Brito, que enquanto passeava com o seu filho salvou uma vida humana", refere uma nota publicada na página oficial da Presidência da República.

De acordo com o texto publicado na página da Presidência, a ação do homem que se atirou ao rio numa ação de socorro "certamente marcará os que assistiram, no local, ao salvamento, como todos os que dele tiveram conhecimento".