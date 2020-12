Autarca de Tondela começou a ser julgado por peculato e falsificação

Começou esta terça-feira de amanhã o julgamento do presidente da Câmara de Tondela, acusado de três crimes de peculato e falsificação de documentos.

José António Jesus terá recebido mais de 10 mil euros de ajudas de custo por despesas que nunca teve, entre 2010 e 2017. O Ministério Público pede a perda de mandato.

O autarca aceitou falar sobre os factos e explicou em tribunal que as folhas de despesas não eram preenchidas com regularidade.

Admitiu que no momento em que fazia os relatórios para receber as ajudas de custo deixava em branco sobre qual a viatura teria usado. Ou seja, esperava que os recursos humanos verificassem com qual viatura tinha viajado, usando para isso o cruzamento de dados nomeadamente as portagens.