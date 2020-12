Comboio de mercadorias descarrilou em Oliveira do Bairro

Um comboio de mercadorias descarrilou esta terça-feira na Linha do Norte, entre Oiã e Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro, causando apenas danos materiais, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado enviado à agência Lusa, a IP explica que o descarrilamento registou-se às 15:00, no troço da Linha do Norte entre Oiã e Oliveira do Bairro, condicionando a circulação entre as duas estações ferroviárias que se faz "através de uma única via" em ambos os sentidos.

"Este incidente causou apenas danos materiais", lê-se na nota.

A IP adianta ainda que as suas equipas de manutenção estão no local para dar início aos trabalhos de carrilamento e de avaliação dos danos na via.