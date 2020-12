Deco promove literacia digital em escolas do país até ao fim do ano letivo

Várias escolas de todo o país vão receber até ao final do letivo roadshows inseridos no projeto "Net Viva e Segura" promovido pela Deco para ajudar e esclarecer os jovens a aceder à internet de forma segura.

Em comunicado, a associação de defesa do consumidor adianta que a "Net Viva e Segura", uma parceria com o Google, visa promover a literacia digital e ajudar os jovens dos 13 aos 18 anos a aceder à internet em segurança.

O projeto que já arrancou no início do mês na Madeira vai passar até ao final do ano letivo por várias escolas de todos os distritos de Portugal continental e pela Região Autónoma dos Açores com atividades para toda a comunidade educativa.

A "Net Viva e Segura" realizará mais de 20 roadshows, um em cada distrito de Portugal, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

De acordo com a Deco, os jovens devem ter uma participação mais ativa, informada e esclarecida no mundo digital.

"Como utilizadores da internet precisam de estar preparados para enfrentar questões fundamentais que fazem parte da sua realidade virtual e vida social, nomeadamente segurança, privacidade e respeito na sua presença na internet", refere a Deco.

Os roadshows vão realizar-se "sempre num formato dinâmico, interativo e divertido, e agora 'on-line' com a participação de especialistas para informar, debater e refletir sobre segurança, privacidade e respeito na internet", segundo a associação.

A iniciativa da Deco inclui também o Sitestar.pt, dirigido a todas as escolas bem como a organizações ou entidades que desenvolvem projetos em contexto de educação informal e para promover o desenvolvimento de competências digitais ao incentivar equipas de jovens a apresentar propostas de 'sites', oferecendo a todas que o façam um domínio. pt para construir o seu site com validade para um ano.

Nesta iniciativa podem participar jovens entre os 13 e os 18 anos, organizados em dois escalões etários (dos 13 aos 15 e dos 15 aos 18 anos), podendo a inscrição ser feita até à próxima sexta-feira.

A lista de selecionados, a quem serão oferecidas as ferramentas (voucher 3 em 1) para construção do 'site', será divulgada a 12 de janeiro. As equipas têm até 30 de março de 2021 para construir e apresentar os seus 'sites'.

Esta iniciativa já na sua 8.ª edição já envolveu mais de 4.802 alunos que fizeram mais de 400 'sites'.