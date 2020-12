Ministro ouvido no Parlamento sobre caso da morte de Ihor Homeniuk

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, é ouvido esta terça-feira no Parlamento sobre o caso da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, há nove meses, nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa.

A audição do ministro acontece na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e decorre de pedidos do PSD e da deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira (ex-Livre).

O cidadão terá sido vítima do crime de homicídio por parte de três inspetores do SEF, já acusados pelo Ministério Público, com a alegada cumplicidade de outros 12 inspetores. O julgamento deste caso terá início em 20 de janeiro.

Noves meses depois do alegado homicídio, a diretora do SEF, Cristina Gatões, demitiu-se na semana passada, após alguns partidos da oposição terem exigido consequências políticas deste caso. Cristina Gatões tinha dito em novembro que a morte do ucraniano foi o resultado de "uma situação de tortura evidente".

Na semana passada, depois de ser conhecida a decisão de Cristina Gatões, o ministro da Administração Interna considerou que a diretora do SEF "fez bem em entender dever cessar funções", justificando que não teria condições para liderar o organismo no âmbito do processo de reestruturação que está previsto.

As polémicas que marcam o percurso político de Eduardo Cabrita

Apesar da chuva de críticas e pedidos de demissão, o primeiro-ministro mantém a confiança no ministro da Administração Interna. O caso do cidadão ucraniano torturado e morto por inspetores do SEF é mais um dos casos polémicos que marcam o percurso político de Eduardo Cabrita.

“Fui o primeiro a agir quando muitos estavam distraídos. Bem-vindos, bem-vindos ao combate pela defesa dos direitos humanos”, disse o ministro em conferência de imprensa, na semana passada, na sequência da morte de Ihor Homeniúk no aeroporto de Lisboa.

Eduardo Cabrita, que se apresenta como o anfitrião da causa de um homem só, até pode ter sido o primeiro a agir, quando em março ordenou a abertura de um inquérito à morte do cidadão ucraniano torturado e morto por inspetores do SEF. Mas só nove meses depois, a reboque da pressão pública e política, chegou à decisão de indemnizar a família da vítima e a conclusão de que a diretora do SEF não tinha condições para continuar.