"Pelas não-respostas de Eduardo Cabrita, pareceu-me que não se vai demitir"

O jornalista do Expresso Rui Gustavo explicou que, na reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o Governo deve passar a parte de investigação criminal do SEF para a Polícia Judiciária.

"Estou curioso para saber o que vai acontecer aos inspetores de investigaçao criminal. Não ficam lá a fazer nada", disse.

Na Edição da Tarde da SIC Notícias, Rui Gustavo disse também que, pelo discurso desta terça-feira do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no Parlamento, sobre a morte de Ihor Humeniuk, lhe pareceu que o ministro não se vai demitir do cargo.

O jornalista do jornal Expresso disse também que é preciso apurar responsabilidades:

"Se a mim me envergonha enquanto português, como é que as pessoas que estão à frente do cargo não assumem esta responsabilidade?".

Rui Gustavo defendeu ainda que é "bastante grave" um homem ter sido assassinado e inspetores do SEF e seguranças não terem feito nada.