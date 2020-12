Professora condenada por maus tratos a alunos em Ferreira do Zêzere continua a dar aulas

Uma professora do 1.º ciclo foi condenada a cinco anos de prisão com pena suspensa. O tribunal considerou-a culpada de maus tratos a alunos com 6 e 7 anos, no centro escolar de Areias, em Ferreira do Zêzere.

Ainda assim, a professora de 42 anos não foi suspensa de funções, como pretendia o Ministério Público, e continua a dar aulas. A Confederação das Associações de Pais não compreende a decisão.

Em declarações à agência Lusa, o Ministério da Educação diz que "a docente era contratada e, como tal, a responsabilidade disciplinar, à data, prescrevia aquando da caducidade do contrato, o que impediu a conclusão do processo disciplinar".

O Ministério esclarece ainda que "foi aprovada uma Lei que permite o apuramento de responsabilidades disciplinares no momento em que o arguido celebre novo contrato com o Ministério da Educação, impedindo que situações como a referida se repitam".