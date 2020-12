200 alunos em Cascais sem aulas desde setembro devido a falta de professores

A dois dias do final do primeiro perído, cerca de 200 alunos do Agrupamento de Escolas de Alvide, em Cascais, estão sem aulas desde setembro.

Os encarregados de educação temem que a matéria seja irrecuperável. Português, Informática, Educação Visual e Biologia são as disciplinas mais afetadas.

Em comunicado, o Ministério da Educação esclarece que, devido à pandemia, há mais baixas médicas e casos de não aceitação de horários por parte dos docentes. Segundo a tutela, foram contratados 3.300 docentes, o que faz com que as escolas estejam com mais professores do que nos anos anteriores.

De acordo com a Fenprof, há mais de 30 mil alunos que estão sem aulas desde setembro.