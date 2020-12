Chuva forte e persistente coloca três distritos sob aviso laranja e restantes a amarelo

Os distritos de Viseu, Aveiro e Coimbra mantêm-se sob aviso laranja até às 08:00 de hoje, passando depois a amarelo, e outros 13 distritos estarão a amarelo devido à previsão de chuva forte e persistente, segundo o IPMA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também sob aviso amarelo, pelo mesmo motivo, os distritos de Évora, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Castelo Branco até às 12:00 de hoje.

Os distritos de Castelo Branco e Guarda também estão sob aviso amarelo por causa da queda de neve acima da cota dos 1.800 metros, com acumulação provável entre 4 e 8 centímetros até às 12:00 de hoje.

O IPMA colocou igualmente os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste, até às 21:00 de hoje.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O Instituto alertou na terça-feira para o agravamento das condições meteorológicas até ao final da tarde de hoje, começando no litoral da região norte, estendendo-se ao resto do território nacional, com chuva persistente (por vezes forte), vento forte e agitação marítima forte na costa ocidental.

Proteção Civil alerta para piso rodoviário escorregadio, queda de ramos ou árvores e inundações

Face às previsões, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) chamou a atenção para a possibilidade de acidentes devido ao piso rodoviário escorregadio, queda de ramos ou árvores, inundação e danos em estruturas montadas ou suspensas.

Em comunicado, a ANEPC aconselhou que se evitem quaisquer atividades relacionadas com o mar, o atravessamento de zonas inundadas e alerta para que os condutores tenham especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas.

A Proteção Civil recomenda ainda a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas, a adequada fixação de estruturas soltas e adoção de uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água e a existência de zonas de fraca visibilidade.