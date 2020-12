Circulação na Linha do Norte normalizada

A circulação na Linha do Norte, que esteve interrompida devido ao descarrilamento de um comboio de mercadoria, na terça-feira, entre Oiã e Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro, já se encontra normalizada, revelou esta quarta-feira a Infraestruturas de Portugal.

"Após a conclusão dos trabalhos de reparação da via, foram repostas ao início desta manhã as condições de circulação na Linha do Norte", informou a Infraestruturas de Portugal (IP), em comunicado.

O descarrilamento registou-se às 15:00 de terça-feira, no troço da Linha do Norte entre Oiã e Oliveira do Bairro, condicionando a circulação entre as duas estações ferroviárias que passou a fazer-se, até à conclusão dos trabalhos de reparação, através de uma única via em ambos os sentidos.

Este incidente, segundo a IP, causou apenas danos materiais.