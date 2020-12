Empresário e filho acusados de homicídio remeteram-se ao silêncio na 1ª audiência do julgamento

Um Tribunal de Júri começou esta quarta-feira a julgar, em Vila Nova de Gaia, um empresário e o filho, acusados de homicídio e de profanação de cadáver.

O sistema é pouco comum em Portugal, neste caso foi pedido pela defesa dos arguidos. Segundo fonte judicial, é a primeira vez na história do tribunal de Gaia, no distrito do Porto, que ali se faz um julgamento com jurados.

A meio da manhã, o tribunal estava a ouvir testemunhas arroladas pelo Ministério Público (MP), começando pelo homem que encontrou o cadáver junto à zona industrial de Serzedo, em Vila Nova de Gaia. Nas suas palavras, "parecia um manequim queimado".

O caso ocorreu ao início da noite de 17 de agosto de 2019. A vítima foi um homem de 35 anos e o crime terá sido consumado por ciúmes, segundo as autoridades.

"Na ocasião, o arguido atraiu o ora falecido até àquele local, altura em que, aproveitando ser uma área isolada, o surpreendeu, agredindo-o brutalmente na zona da cabeça e pescoço. De seguida, com o objetivo de destruir qualquer vestígio que o ligasse ao crime cometido, o arguido ateou fogo no cadáver", descreveu a Polícia Judiciária (PJ), em comunicado, após deter o empresário, de 54 anos.

Mais tarde, a PJ deteve o filho do empresário, de 19 anos, por colaborar nos crimes.