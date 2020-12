Operação Zero: médicos e escolas de condução suspeitos de associação criminosa

A Polícia Judiciária anunciou esta quarta-feira a detenção de oito suspeitos de associação criminosa, corrupção, falsificação de documentos, evasão fiscal e branqueamento de capitais, no âmbito de processos de revalidação de cartas de condução, no distrito de Castelo Branco.

Segundo um comunicado do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (PJ) da Guarda, os oito indivíduos detidos e identificados, sete homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 42 e os 74 anos, são suspeitos de integrarem uma associação criminosa, "responsável pela prática de crimes de corrupção no setor privado, falsificação de documentos e outros ilícitos".

Os detidos vão ser presentes às competentes autoridades judiciárias para interrogatório judicial e eventual submissão a medidas de coação.