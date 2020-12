Porque o Natal vem aí e a pandemia continua “lá fora”, este projeto nasce da vontade de proporcionar um Natal mais sorridente às famílias da Associação Acreditar, Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, e a todos os intervenientes que nela participam, desde a doação de trabalhos originais por parte de fotógrafos portugueses consagrados, à contribuição dos seus participantes.

A ideia surge da vontade de ligar a arte à solidariedade, depois de uma ação feita em Nova Iorque, no início da pandemia, onde vários fotógrafos americanos criaram uma ação de venda online de fotografias originais, com o objetivo de ajudar um hospital da cidade no combate à pandemia.

A iniciativa é da Doarte. Catarina Ribeiro e Rita Machado, produtoras, reproduzem esta ação em Portugal, impulsionadas pelo sentido de ajuda e dever humanitário.

Cada foto custa 20 euros e o dinheiro das vendas será entregue à Associação Acreditar.

Para um natal diferente, que ficará na história: uma foto, um sorriso. Até dia 6 de Janeiro.