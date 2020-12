Covid-19. Vacinação em Portugal tem início entre 27 e 29 de dezembro

A ministra da Saúde anunciou esta tarde que a campanha de vacinação contra a covid-19 terá início em Portugal entre 27 e 29 de dezembro. Marta Temido adiantou que a autorização para a entrada no mercado condicional da vacina da Pfizer-BioNTech deverá acontecer a 23 de dezembro.

As declarações da ministra aconteceram após a reunião sobre o Plano de Vacinação no combate à covid-19.

Marta Temido começou por explicar que o primeiro lote de vacinas da covid-19 será para profissionais de saúde, num primeiro lote de 9.750 unidades.

“Estamos a ultimar o processo de seleção” das pessoas que serão vacinadas com o primeiro lote de vacinas, referiu a ministra. O foco será nos profissionais de saúde porque são “aqueles que na primeria linha nos poderão ajudar melhor a proteger os restantes”, disse a ministra.

Em janeiro haverá cerca de 300 mil doses, indicou a ministra. Em fevereiro serão 429 mil doses e 487.500 doses estão previstas para março.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, avançou esta manhã que a vacinação contra a covid-19 na União Europeia irá começa entre os dias 27 e 29 de dezembro. O Governo português segue, assim, as indicações de Bruxelas.

O anúncio de Von der Leyen ocorre ainda antes de a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter tomado uma decisão de autorização sobre a vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech - a que começará então a ser aplicada na UE ainda este ano -, o que acontecerá na próxima segunda-feira, 21 de dezembro, uma semana mais cedo do que a data inicialmente prevista.

Um porta-voz do executivo comunitário indicou durante a conferência de imprensa diária da Comissão que o anúncio do início da campanha de vacinação a partir de 27 de dezembro "é evidentemente condicional", partindo do pressuposto de que "tudo decorrerá conforme previsto", ou seja, que haja um parecer favorável por parte da EMA.

A Comissão Europeia já anunciou que só necessita de um prazo de 48 horas a partir da decisão da EMA, e após consultas com os Estados-membros, para dar a sua 'luz verde' à colocação da vacina no mercado.

VEJA AQUI O PLANO DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM PORTUGAL