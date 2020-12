Portugal já conhece as quotas de pesca para 2021: menos pescada, linguado e peixe-espada preto

As negociações em Bruxelas sobre as quotas de pesca para o próximo ano chegaram ao fim. O Governo português conseguiu que as quotas não fossem tão reduzidas quanto a Comissão Europeia propunha para determinadas espécies.

Portugal estava particularmente focado em três stocks: pescada, linguado e peixe espada preto. A pescada fica com uma quota nacional de 2.495 toneladas e o linguado com 428 toneladas.

Quanto ao peixe espada preto, foi decidida uma redução de 20%. enquanto a Comissão propunha 25%. A quota nacional fixa-se 2.241 toneladas.