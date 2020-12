Vaticano permite celebração de quatro missas no Natal, Ano Novo e no Dia de Reis

O Vaticano já decidiu que podem ser celebradas quatro missas diárias no Natal, Ano Novo e no Dia de Reis.

Aos fiéis pede-se o respeito pelas regras de distanciamento e em alguns países, como Itália, a tradicional Missa do Galo é antecipada, para respeitar o recolher obrigatório. Um exemplo que será também replicado em Portugal. Mas, como disse esta quinta-feira D. Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa, ainda faltam alguns dias, pelo que a situação vai sendo avaliada concelho a concelho, mantendo-se todos os procedimentos adotados há meses.

Para os sacerdotes são estendidas de três para quatro as missas diárias que podem realizar no Dia de Natal, no Dia da Solenidade de Santíssima Maria Mãe de Deus, a 1 de Janeiro, e ainda no Dia de Reis, a 6 de Janeiro.

Haverá ainda missas no Domingo da Sagrada Família, a 27 de Dezembro.

Também o Papa Francisco, que apela a que este ano o Natal "seja mais autêntico e menos consumista", celebrará mais cedo a Missa do Galo na Basílica de São Pedro, quando forem 18:30 em Lisboa.

O Cardeal Patriarca pede aos fiéis que mantenham sempre uma atitude responsável, "com os necessários cuidados para nos protegermos e aos outros".

Em ano de pandemia, a figura do "Menino Jesus" não será dada a beijar, como é tradição.

Após reunião do Conselho Permanente da Conferência Episcopal, a ideia é que as paróquias de Norte a Sul adotem as mesmas medidas.