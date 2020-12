36 anos depois, o novo centro de saúde da Nazaré já tem data para abrir

O novo Centro de Saúde da Nazaré, um investimento de 1,4 milhões de euros, aguardado há mais de três décadas, vai entrar em funcionamento no dia 28, informou esta sexta-feira a câmara municipal.

"As chaves do edifício foram hoje [sexta-feira] entregues, de forma simbólica, ao Agrupamento de Centros de Saúde (Aces) Oeste Norte e a Câmara teve a garantia de que o novo edifício vai abrir portas no próximo dia 28", disse à agência Lusa o presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro.