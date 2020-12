A SIC lançou esta sexta-feira um plataforma dedicada aos videojogos: ADVANCE é a mais recente marca do universo SIC e pretende acompanhar as novidades do Gaming e ESports.

Com um magazine semanal e muitas caras conhecidas, o objetivo é despertar o interesse de toda a família para os jogos de consola e computador.

O projeto inclui programas na SIC e na SIC Radical e ainda uma plataforma online que terá conteúdos pensados para todas as faixas etárias.