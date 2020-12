Cidadão espanhol de 27 anos é a vítima mortal de acidente em Campo Maior

Um cidadão espanhol de 27 anos é a vítima mortal da colisão entre um automóvel e um pesado de mercadorias ocorrida esta sexta-feira no concelho de Campo Maior, distrito de Portalegre, revelou fonte da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 06:53, ocorreu na Estrada Nacional 371, entre a povoação de Degolados, no concelho de Campo Maior, e Arronches.

O CDOS de Portalegre adiantou que o óbito foi declarado no local do acidente e a fonte da GNR precisou que a vítima mortal era o condutor e único ocupante do automóvel.

Segundo a GNR, a estrada reabriu por volta das 11:50, depois de estar cortada durante quase cinco horas, com a circulação a fazer-se por vias alternativas nesse período, devido às averiguações para determinar as causas do acidente e, posteriormente, para remoção das viaturas e destroços e limpeza.

As operações de socorro mobilizaram elementos dos Bombeiros de Campo Maior e Arronches, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 27 operacionais, apoiados 11 veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre e a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Elvas.