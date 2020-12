Condutor de 35 anos morre carbonizado após acidente em Felgueiras

O condutor de um automóvel que se despistou na Estrada Nacional 15, em Felgueiras, distrito do Porto, morreu esta sexta-feira carbonizado na viatura, disse à Lusa fonte dos bombeiros da Lixa.

Segundo a fonte, tratava-se de um veículo elétrico que embateu numa habitação e num poste de eletricidade, seguindo-se um incêndio.

Quando os bombeiros da Lixa chegaram ao local da ocorrência, na localidade de Santão, já o automóvel estava tomado pelas chamas.

No local estiveram quatro viaturas dos Bombeiros da Lixa, com oito operacionais, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e a equipa da Viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante.

A vítima tinha 35 anos e a ocorrência foi registada às 21:15.