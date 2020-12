No Dia Internacional das Migrações, que se assinala esta sexta-feira, um estudo do Observatório das Migrações mostra que os imigrantes contribuem com cada vez mais dinheiro para a Segurança Social. Só no ano passado, foram quase 900 milhões de euros.

Quanto ao mercado de trabalho, a Pordata diz que representam apenas 3% por cento da população empregada em Portugal. Em 2019, tinham estatuto legal de residente quase 600 mil cidadãos estrangeiros, o que representa menos de 5% da população total.