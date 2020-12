Despiste de carrinha de distribuição de pão na Trofa provocou morte do condutor

Um homem morreu hoje na sequência do despiste da viatura que conduzia na EN 104, na localidade de Ervosa, concelho da Trofa, disse à Lusa fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

De acordo com a fonte, a vítima conduzia um veículo ligeiro de mercadorias de transporte de pão.

Para o local do acidente deslocaram-se os Bombeiros Voluntários da Trofa e a GNR.