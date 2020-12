Governo volta à negociação dos aumentos na função pública em janeiro

O Governo vai reunir novamente com os sindicatos da função pública para negociar os aumentos salariais a serem aplicados em 2021. Estão já marcados dois encontros, um no dia 4 e outro a 6 de janeiro.

As reuniões foram convocadas pelo secretário de Estado da Administração Pública e vão contar com a presença das estruturas sindicais dos trabalhadores da função pública. A negociação dos aumentos para os trabalhadores do Estado estava prevista na proposta de Lei do Orçamento do Estado.

Em discussão estarão os aumentos referentes aos vencimentos mais baixos. Depois dos aumentos salariais no ano de 2020 e da retoma do normal desenvolvimento das carreiras, bem como do aumento do emprego no setor público, o Governo quis, também em 2021, proceder a um novo aumento dos salários na Administração Pública.