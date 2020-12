Covid-19. Limitações e proibições provocam prejuízo na atividade de caça

A caça não foi uma das atividades que proibidas devido à covid-19, no entanto foi também afetada pela pandemia e os prejuízos são avultados.

As regras da Direção-Geral de Saúde impõe que não os grupos de caçadores não ultrapassem as cinco pessoas, e as regiões onde a caça é permitida mudam consoante a evolução da pandémica. Mas são as limitações à circulação que mais afetam os caçadores.

O impacto na caça influencia também outras atividades económicas, desde as empresas que se dedicam ao tratamento das matilhas de cães, até às lojas de armas, restaurantes e hotéis. Ao fim das contas, são milhões de euros de prejuízo.