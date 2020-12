Incêndio deflagrou de madrugada num armazém em Trancoso

Um incêndio ocorrido hoje num armazém de lenha, situado em Mendo Gordo, Trancoso, distrito da Guarda, destruiu um trator, uma carrinha e várias alfaias agrícolas, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o alerta foi dado às 01:06, sendo que as causas que estiveram na sua origem são ainda desconhecidas.

O incêndio destruiu duas viaturas (um trator e uma carrinha) e diversas alfaias agrícolas que se encontravam no interior.

Não há registo de feridos, apenas danos materiais.

De acordo com o CDOS da Guarda, estiveram no local a combater as chamas 20 operacionais apoiados por sete viaturas, além da GNR.