Autarca de Abrantes agredido por empresário durante reunião da Câmara 

O presidente da autarquia de Abrantes foi esta terça-feira agredido por um empresário local, durante uma reunião da Câmara.

A agressão foi avançada pelo Correio do Ribatejo, que divulgou ainda um vídeo que mostra o empresário a interromper abruptamente a reunião, munido com uma vara de madeira.

O autarca Manuel Jorge Valamatos ficou ferido no rosto, e o vice-presidente João Gomes e uma funcionária tiveram de ser levados para o hospital.

A PSP foi chamada ao local para retirar do local o empresário que, de acordo com o jornal, terá "um diferendo" com a autarquia há vários anos.