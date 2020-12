Jovem de 17 anos em estado muito grave depois de ser baleado no peito

Um jovem de 17 anos ficou em estado muito grave depois de ter sido baleado no peito hoje de madrugada no bairro Casal da Mira, na Amadora, no distrito de Lisboa, disse à agência Lusa fonte da PSP.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), o alerta para a ocorrência foi dado às 00:53.

"Um jovem de 17 anos foi baleado com uma arma de fogo. Ficou ferido em estado muito grave e foi transportado para o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca [Amadora-Sintra]", referiu.

À Lusa, o Cometlis adiantou que as causas para o incidente são desconhecidas e que ainda não foram identificados ou detidos quaisquer suspeitos.

Por se tratar de um crime, o caso foi entregue à Polícia Judiciária (PJ) para investigação.