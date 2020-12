Este ano o Natal vai ser muito frio. As noites de 25 e 26 de dezembro podem mesmo registar as temperaturas mais baixas do ano.

Prepare mais agasalhos, mas guarde o chapéu de chuva. A partir da véspera de Natal e até à tarde de domingo não há previsão de aguaceiros em Portugal Continental.

Pelo contrário, nas ilhas esta vai ser uma quadra chuvosa e com vento forte. Nos Açores, as temperaturas podem baixar até aos 9 graus e na Madeira aos 13.