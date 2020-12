Morreu uma segunda pessoa, vítima da explosão que ocorreu num prédio em Lisboa, no domingo.

O ferido grave, que estava internado no Hospital de São José, era José Reis, pai de Gastão Reis, o jovem de 24 anos que foi encontrado, já sem vida, entre os destroços.

José Reis não resistiu aos ferimentos provocados pela derrocada do prédio onde se encontrava, na sequência de uma explosão que terá ocorrido devido a uma fuga de gás.

As vítimas moravam no primeiro andar do prédio.