Marcelo faz mudança de planos para o Natal

Marcelo Rebelo de Sousa formalizou esta quarta-feira a candidatura à Presidência da República. Entregou no Tribunal Constitucional quase 13 mil assinaturas.

O momento foi também aproveitado pelo candidato para anunciar uma mudança de planos para o Natal. Marcelo revelou que vai fazer apenas uma refeição de Natal com cinco pessoas.

"Tendo visto que alguns epidemiologistas ficam um bocadinho sensibilizados com o facto de eu ter muitas refeições, já reduzi a uma refeição. Já só haverá uma refeição em casa, com cinco pessoas, portanto, é o mínimo dos mínimos que eu terei no Natal", afirmou.