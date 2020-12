Ministro do Ambiente em entrevista à SIC Notícias

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, está hno Jornal das 7, da SIC Notícias, para uma entrevista na qual será abordado massacre dos 540 animais na Azambuja e dos recentes desenvolvimentos do caro.

A licença de caça da Torre Bela, na Azambuja, está suspensa. A decisão foi tomada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), na sequência do abate de 540 animais. O Ministério Público recebeu a participação de crime.

Dezasseis homens pagaram cerca de 7 mil euros cada um para abaterem animais num local murado, sem hipótese de fuga. O ministro do Ambiente fala num crime hediondo e o autarca da Azambuja num filme de terror.

O Governo assegura que vai, nos próximos seis meses, inspecionar as cerca de 1.500 zonas de caça turística e promover o debate sobre a eventual revisão da lei da caça.

A Federação Portuguesa de Caça demarca-se da matança, mas rejeita mexidas na lei.

Para a central fotovoltaica funcionar na Torre Bela estudo prevê que animais teriam de ser retirados

O estudo de impacte ambiental, realizado entre dezembro de 2019 e novembro de 2020 e encomendado pelas duas empresas de produção energética, prevê que para a central fotovoltaica funcionar numa parcela da Quinta da Torre Bela seria necessário remover os animais de grande porte.

Os autores do estudo identificaram várias espécies que vivem no corredor destinado aos painéis. Entre elas, aves de rapina quase ameaçadas, como a águia calçada e a águia cobreira e registaram azinheiras, sobreiros e flora de menor tamanho.

Na área destinada à central fotovoltaica, que é couto de caça, notaram a existência de javalis, veados e gamos. Animais de grande porte, que antes de arrancarem as obras teriam de ser retirados. Uma ação que, segundo o documento já estava a ser feita com a passagem dos animais para uma zona adjacente e vedada. Prevê-se que quando as obras começarem já tenham sido retirados da área afeta ao projeto todos os animais de grande porte.

O investimento de 170 milhões de euros será feito por duas empresas do setor energético e poupará ao ambiente a emissão de cerca de 170 mil toneladas de CO2 para a atmosfera.

Matos Fernades sublinha não haver relação entre a "chacina" na Azambuja e a central fotovoltaica

O ministro do Ambiente disse que se está perante numa "chacina" e "um ato de ódio".

Matos Fernandes sublinha que não há qualquer relação com a construção de uma central fotovoltaica no local. Aliás a "empresa que ganhou o concurso já condenou a chacina".