Um grupo de enfermeiros reuniu-se esta quinta-feira à tarde em protesto, à porta do Hospital Gargia de Orta, em Almada.

Os profissionais reivindicaram melhores condições de trabalho e o vínculo dos trabalhadores precários ao Estado, segundo Zuraima Prado, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.

Uma classe descontente com as condições de trabalho e que avalia novas formas de luta caso as suas reivindicações não sejam aceites.