GNR teme represálias após tiroteio no Seixal e reforça segurança 

O Comando Operacional da GNR emitiu uma ordem interna para que sejam reforçadas as habituais medidas de segurança nos postos territoriais por haver receio de represálias, depois do tiroteio em Fernão Ferro que resultou na morte de homem procurado pelas autoridades.

Para além das portas continuarem fechadas, durante a noite como já acontecia, as ações de patrulhamento e todas as intervenções devem ser comunicadas e devidamente providas de especial cuidado e segurança, o que incluiu a utilização de coletes balísticos.

A ordem surge, por haver receio de que possa haver represálias depois da morte de um homem de 43 anos que era procurado pelas autoridades.

O homem tinha sido condenado a pena de prisão por vários crimes, mas andava a monte.

Segundo um comunicado da GNR, na sequência do cumprimento de um mandado de detenção, dois militares do Núcleo de Investigação Criminal abordaram o suspeito num parque de estacionamento de um supermercado de Fernão Ferro, no Seixal. O homem que se encontrava acompanhado por uma mulher reagiu e disparou contra um dos militares, seguindo-se uma troca de tiros.

Ambos os militares ficaram feridos, um deles no abdómen, com gravidade.