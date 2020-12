Prepare-se para aquelas que podem ser as noites mais frias do ano

Vento e tempo frio são as previsões para os próximos dias. A Proteção Civil alerta para a descida da temperatura mínima no Natal.

As duas próximas noites podem ser as mais frias do ano.

A Proteção Civil alertou para a descida da temperatura mínima em todo o continente, recomendando uma "especial atenção" às crianças, idosos, pessoas com doenças crónicas e sem-abrigo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê vento e tempo frio nos próximos dias, com a descida da temperatura mínima esta quinta-feira em todo o território do continente entre -1º e 10º graus e uma temperatura máxima que varia entre 5º e 17º graus.