Iniciativa Liberal diz que Portugal precisa de um "primeiro-ministro bom e não apenas bonzinho"

O deputado único da Iniciativa Liberal (IL) defendeu na sexta-feira que "Portugal precisa de um primeiro-ministro (PM) bom e não apenas de um PM bonzinho", reagindo à mensagem de Natal do chefe do Governo minoritário socialista, António Costa.

"Portugal precisa de um primeiro-ministro bom (capaz de garantir um plano de vacinação sólido e ambicioso e um caminho de recuperação que não dependa só do Estado) e não apenas um primeiro-ministro bonzinho (focado na gratidão e solidariedade a tantos a quem o Governo falhou). Assim fica difícil ter esperança", declarou João Cotrim Figueiredo.

O primeiro-ministro manifestou esta sexta-feira esperança na recuperação do país, após um ano de "combate, dor e resistência" por causa da pandemia de covid-19, expressando "especial gratidão" aos profissionais de saúde.

"Uma mensagem de esperança implica ter um bom plano de vacinação, não apenas palavras. Uma mensagem de esperança implica ter ideias concretas para a retoma económica e não estar apenas dependente de dinheiro europeu. O Governo não dá qualquer confiança de que será capaz de implementar um plano de vacinação, nem medidas económicas que permitam a retoma social e económica do país", apontou Cotrim Figueiredo.

O parlamentar da IL lamentou que "as principais figuras do Estado" achem que "o futuro dos portugueses se resolve apenas com expressão de afetos".