Autoridade rodoviária lança campanha "Avance para 2021 com toda a segurança"

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) lança est domingo a campanha de segurança rodoviária "Avance para 2021 com toda a segurança", que vai decorrer até 5 de janeiro.

Em comunicado, a ANSR refere que a campanha fará uma retrospetiva do ano 2020, através da animação de vários sinais de trânsito, "relembrando os constrangimentos vivenciados neste ano e desejando que 2021 seja mais seguro, a todos os níveis".

O desejo para 2021 subjacente à campanha é poder contar com todos os cidadãos para atingir o único número aceitável de vítimas mortais na estrada: zero.

A campanha, que será divulgada na televisão, rádios e mupis contará com a parceria de 89 entidades que aceitaram o desafio de aderir a mais uma iniciativa em prol da segurança rodoviária e cujo objetivo é acabar com as mortes na estrada.

Dados da sinistralidade em Portugal publicados pela Autoridade Nacional revelam que, em 2019, contabilizaram-se 35.704 acidentes com vítimas, entre as quais 626 vítimas mortais, 2.168 feridos graves e 43.183 feridos ligeiros.

Entre janeiro e setembro deste ano os 19.214 acidentes rodoviários provocaram 299 mortes, 1.356 feridos graves e 22.406 feridos ligeiros.