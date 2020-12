O frio prolongou-se da noite de sábado até à madrugada deste domingo com mínimas negativas em vários locais do continente, como a Serra da Estrela, Bragança, Viseu, Évora, Leiria e Santarém.

Apesar de não terem registado temperaturas abaixo de zero, os distritos do Porto, Lisboa e Faro também sentiram o frio. No Porto a mínima foi de 1 grau, em Lisboa 3 e Faro 4.

De acordo com o IPMA, esta massa de ar frio é proveniente de um anticiclone a norte dos Açores.