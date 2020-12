Câmara de Matosinhos não tem indicação sobre refinaria de lítio em Leça da Palmeira

A Câmara de Matosinhos não tem nenhuma indicação de que vá ser instalada uma refinaria de lítio em Leça da Palmeira. A autarquia diz que a principal preocupação agora é com as centenas de trabalhadores afetados pela decisão da Galp em fechar a refinaria que tem a Norte, a partir do próximo ano.

Quando se soube da suspensão da produção de combustíveis em Leça da Palmeira começaram a surgir notícias sobre o futuro desta unidade industrial. O jornal ECO deu conta da possibilidade de ser reconvertida para fornecer lítio refinado a uma empresa sueca que anda à procura de fornecedores para o fabrico de baterias para carros elétricos.

Na reação, a Galp negou a existência de um acordo com os nórdicos, afirmando que o futuro das instalações ainda está a ser analisado.

Esta segunda-feira, a presidente da Câmara de Matosinhos disse não ter conhecimento de planos para a refinaria. Seja qual for o futuro, a autarca vai avisando que não dará autorização a qualquer solução que possa ser poluente.

No próximo ano o Governo vai lançar o concurso público para atribuição de direitos de prospeção de lítio em 11 zonas do país, a maior parte das minas situa-se na região Norte. O ministro do Ambiente já disse que Portugal vai ter uma refinaria de lítio, mas não esclareceu onde.