Homicídio de Rosalina Ribeiro. Duarte Lima deverá começar a ser julgado já no próximo ano

Duarte Lima deverá começar a ser julgado já no próximo ano da acusação de homicídio de Rosalina Ribeiro. A ministra da Justiça aceitou o pedido das autoridades brasileiras e a Procuradoria-Geral da República já enviou o processo para o tribunal.

O processo foi enviado para Portugal em outubro pela justiça do Brasil, que entendeu que esta era a única maneira de julgar o alegado autor do crime.

O que aconteceu a Rosalina Ribeiro?

Foi já há 11 anos que a antiga secretária do milionário Tomé Feteira e também antiga cliente do advogado Duarte Lima foi encontrada morta à beira de uma estrada de terra batida a 60 quilómetros do Rio de Janeiro.

Os 17 volumes do inquérito, com as diligencias e as provas recolhidas pela polícia brasileira, foram recebidos pela Procuradoria-Geral da República, que encaminhou o caso para a ministra da Justiça, como manda a lei.

A 11 de novembro, Franscica van Dunem acabou por assinar o despacho que considerou admissível a transmissão do processo. E assim, no final do mês passado, a PGR fez seguir o inquérito para os juízos centrais criminais de Lisboa, ou seja, para o tribunal de julgamento.

O processo já foi, entretanto, distribuído a um juiz, que terá agora que marcar a data e notificar Duarte Lima na cadeia da Carregueira, onde o ex-deputado do PSD está a cumprir uma pena de seis anos de prisão por uma burla ao BPN.